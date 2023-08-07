Ночью 7 августа реестр недвижимости российской столицы постигла судьба крейсера "Москва" – он "пошел ко дну". Сайт оказался сломанным. Стоящие за взломом хакеры напомнили жителям Москвы, что их ждет неминуемое возмездие за развязанную в Украине войну. Этой информацией поделилось российское оппозиционное интернет-издание "Важные истории", пишет 24 Канал.
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Реестра недвижимости Москвы больше не существует
Проукраинские хакеры взломали сайт МосгорБТИ, а также уничтожили его инфраструктуру и базу данных.
Отмечается, что за взломом может стоять группировка "sudo rm-RF". Когда-то она уже делала подобные вещи, в частности, совершила атаку на так называемый российский аналог Youtube – Rutube. Это произошло в мае 2022 года. Тогда Rutube не работал двое суток.
Москвичей ждет возмездие
На сломанном сайте хакеры оставили для москвичей сообщения с намеком. Они предупредили, что получили доступ к данным обо всех жителях Москвы, в частности, чиновниках, политиках, военных и представителях спецслужб, владеющих недвижимостью в столице и поддерживающих войну.
Более того, все данные о них оказались в руках украинских Сил Обороны.
Мы знаем всех! Мы знаем все! Враги будут найдены и уничтожены! Бойтесь справедливого возмездия!
– предупреждают хакеры.
Сломанный сайт реестра недвижимости Москвы/ Фото mosgorbti.ru
Москвичей утешают: "ничего не произошло"
Впрочем, в России, как всегда, все отрицают и призывают россиян не волноваться, мол, все отремонтируем, все восстановим.
Сам МосгорБТИ убеждает, что утечки данных жителей российской столицы не произошло, и они якобы в безопасности.
Там успокаивают, что пострадал только сам сайт, а вот данные россиян были надежно защищены. Более того, самоуверенно обещают как можно быстрее возобновить работу сайта.
Хакеры неоднократно атакуют Россию после войны
- 9 мая россиян поздравили, сломав Rutube.
- В августе 2022 года по крымским каналам хакеры запустили видеообращение Зеленского, в котором он говорит о непременном возвращении полуострова в лоно Украины.
- 7 октября хакеры поздравляли Путина с Днем рождения, сломав сайт Организации договора о коллективной безопасности. Они пожелали ему "комфортного" путешествия в Гаагу.
- 29 октября хакеры сломали пропагандистские каналы в Крыму. Россиянам показали, как украинцы работают по кораблям Черноморского флота России в Севастополе.
- 25 января на день рождения Зеленского хакеры запустили его видеообращение в Крыму и Белгороде.