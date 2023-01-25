Обращение звучало на телеканалах ТНТ, СТС и других. Об этом сообщают во многих местных телеграм-каналах. 24 Канал.
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Обращение Зеленского транслировали российские телеканалы
Местные жители не понимают, как такое могло произойти. Местные власти сообщили о сбое и пообещали разобраться в ситуации.
Вот такая вот чертовщина. Белгородская область. Жесть,
– прокомментировала трансляцию россиянка.
Обращение Владимира Зеленского на российских телеканалах: видео
Поздравление на Новый год
Следует отметить, что такой привет россиянам передают не в первый раз. Так, например, 2 января 2023 года на сайтах российских городов IT-Армия Украины разместила новогоднее поздравление Зеленского. В общей сложности под хакерскую атаку попали около 10 сайтов администраций российских городов.
Постарались, чтобы новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского также увидели на официальных сайтах администраций городов, районов, округов и поселений России,
– написали хакеры.
Отметим, что IT-Армия Украины – это добровольческое объединение хакеров и других компьютерных специалистов, занимающихся противодействием российской агрессии в киберпространстве.
Не первая хакерская атака на российские телеканалы и сайты
- Также не одна такая хакерская атака была и в 2022 году. Так, 29 октября хакеры сломали пропагандистские каналы в Крыму и показали местным жителям и оккупантам уничтожение кораблей Черноморского флота России в Севастополе
- В августе же хакеры запустили по российскому телевидению в Алтайском крае видео, в котором Путин грустит из-за "хлопка" в Крыму. Тогда во время выступления диктатора на телеэкранах появилась статистика реального количества погибших российских военных в войне с Украиной.
- Подобное видео было показано россиянам и в июне. Тогда российские телеканалы вместо пропаганды показали правду о войне в Украине. От кибератаки пострадали "Первый канал", "Россия" и НТВ.