Звернення, зокрема, звучало на телеканалах ТНТ, СТС та інших. Про це повідомляють у багатьох місцевих телеграм-каналах, пише 24 Канал.

Цікаво "У його лексиконі немає слова "неможливо": політики тепло вітають Зеленського з Днем народження

Звернення Зеленського транслювали російські телеканали

Місцеві жителі не розуміють, як таке могло трапитися. Натомість місцева влада повідомила про збій та пообіцяла розібратися у ситуації.

Ось така ось чортовина. Білгородська область. Жесть,

– прокоментувала трансляцію росіянка.

Звернення Володимира Зеленського на російських телеканалах: відео

Привітання на Новий рік

Варто зазначити, що такі вітання росіянам передають не вперше. Так, наприклад, 2 січня 2023 року на сайтах російських міст IT-Армія України розмістила новорічне привітання Зеленського. Загалом під хакерську атаку потрапили близько 10 сайтів адміністрацій російських міст.

Постаралися, щоб новорічне звернення президента України Володимира Зеленського також побачили на офіційних сайтах адміністрацій міст, районів, округів та поселень росії,

– написали хакери.

Зазначимо, що IT-Армія України – це добровольче об'єднання хакерів та інших комп'ютерних фахівців, які займаються протидією російській агресії в кіберпросторі.

Не перша хакерська атака на російські телеканали та сайти