Вночі 7 серпня реєстр нерухомості російської столиці спіткала доля крейсера "Москва" – він "пішов на дно". Сайт виявився зламаним. Хакери, які стоять за зламом, нагадали жителям Москви, що їх чекає неминуча відплата за розв’язану в Україні війну. Цією інформацією поділилося російське опозиційне інтернет-видання "Важные истории", пише 24 Канал.
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Реєстру нерухомості Москви більше не існує
Проукраїнські хакери зламали сайт МосміськБТІ, а також знищили його інфраструктуру та базу данних.
Зазначається, що за зламом може стояти угруповання "sudo rm-RF". Колись воно вже робило подібні речі, зокрема здійснило атаку на так званий російський аналог Youtube – Rutube. Це сталося у травні 2022 року. Тоді Rutube не працював дві доби.
Москвичів чекає відплата
На зламаному сайті хакери залишили для москвичів повідомлення з натяком. Вони попередили, що отримали доступ до даних про всіх жителів Москви, зокрема, чиновників, політиків, військових та представників спецслужб, які володіють нерухомістю у столиці та підтримують війну.
Ба більше, всі дані про них опинилися в руках українських Сил Оборони.
Ми знаємо всіх! Ми знаємо все! Вороги будуть знайдені та знищені! Бійтеся справедливої відплати!
– попереджають хакери.
Зламаний сайт реєстру нерухомості Москви/ Фото mosgorbti.ru
Москвичів втішають: "нічого не сталося"
Втім, у Росії, як завжди все заперечують і закликають росіян не хвилюватися, мовляв, все відремонтуємо, все відновимо.
Сам МосміськБТІ переконує, що витоку даних жителів російської столиці не сталося, і вони начебто у безпеці.
Там заспокоюють, що постраждав лише сам сайт, а ось дані росіян були надійно захищені. Більше того, самовпевнено обіцяють якнайшвидше відновити роботу сайту.
Хакери неодноразово атакують Росію після війни
- 9 травня росіян привітали, зламавши Rutube.
- У серпні 2022 року по кримських каналах хакери запустили відеозвернення Зеленського, в якому він каже про неодмінне повернення півострова до лона України
- 7 жовтня хакери вітали Путіна з Днем народження, зламавши сайт Організації договору про колективну безпеку. Вони побажали йому "комфортної" мандрівки до Гааги.
- 29 жовтня хакери зламали пропагандистські канали в Криму. Росіянам показали, як українці "працюють" по кораблях Чорноморського флоту Росії у Севастополі.
- 25 січня на день народження Зеленського хакери запустили його відеозвернення у Криму та Бєлгороді.