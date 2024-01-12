Російська "каша" працює: як окупантам вдалось прирівняти війну в Україні до Другої світової

Кремль намагається використати міфи Другої світової війни, щоб так підготувати людей до тривалих бойових дій в Україні. Разом з тим Владімір Путін продовжує наполягати на тому, що цілі так званої "сво" невдовзі будуть виконані.

Росіяни з перших днів вторгнення в Україну намагаються використати певні елементи війни 1939 – 1945 років. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що окупанти думають нібито те, що спрацювало колись, допоможе їм тепер.

Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська

Що саме Кремль запозичив з Другої світової

Хоч з цієї війни пройшло майже 80 років, росіяни чомусь одразу взялися повторювати радянську риторику. Наприклад, вони надали нового життя фразі "все для перемоги". Окупанти спрямовують максимальні зусилля на військове виробництво, фронт, туди залучають жінок, інвалідів – все це родом з часів Другої світової війни,

Також активно працює медійна кампанія, українців зображають ворогами проти яких нібито воювали їхні діди. Крім цього, використовують шеврони з прапорами Радянського Союзу.

Вони разом можуть зобразити прапор СРСР, Росії та імперський прапор Миколи II – всі ці речі начебто не поєднуванні, але вони якось це зробили. Ця "каша" у них в голові працює,

– зауважив Іван Ступак.

Росіяни відновили радянський спецпідрозділ СМЕРШ

Окупанти намагаються зробити реінкарнацію спецпідрозділу СМЕРШ ("Смерть шпигунам"). Ця військова контррозвідка існувала в часи Другої світова війни та активно боролася зі шпигунами. Традиційно було 3 її представники, які мали виконати покарання – розстріляти людину.

Ймовірно, зараз це буде схоже на добровольчий рух, куди залучать співробітників військової контррозвідки ФСБ, громадськість, яка буде "доносити", вказувати на людей, які нелояльні чи підозрілі, або які мають намір поїхати воювати в Україну,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Варто зауважити, що ця контррозвідка працює всередині країни, тобто вона не влаштовує диверсій на території України. Для цього у Росії є інші структури. СМЕРШ – це досить емоційна історія, бо в пам'яті російського народу він запам'ятався як орган дуже сильного покарання.

"Коли люди чули Гестапо або СМЕРШ, то реакція була однакова. Це означало, що ти потрапив до катівні, з якої немає виходу. Якщо ти вийшов через 5 років, то тобі ще сильно пощастило", – зауважив Ступак.

Які завдання стоятимуть перед СМЕРШ

Можливо, окупанти створять мобільні групи, невеликі загони, які діятимуть в прикордонних з Україною регіонах – це Бєлгород, Брянськ, Курськ. Також, ймовірно, вони шукатимуть людей на окупованих територіях, які причетні до підпілля, або тих, хто хоче перейти кордон, взяти участь у бойових діях. А ще намагатимуться виявити диверсійні акції з боку спецслужб України.

Я не знаю, як їм це вдається, але росіяни все "з'їдають". Я пригадую, колись у Санкт-Петербурзі висіли три флагштоки: російський прапор, радянський і прапор Микола II. Царя, Сталіна, Леніна, "імперське велічія" – вони все це поєднали й обрали те, що їм подобається. І воно працює,

– підкреслив Іван Ступак.

Як працює російська пропаганда: останні новини