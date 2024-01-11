Маріанна Сороневич – головна редакторка "Української газети в Італії" розповіла 24 Каналу про те, як вдалося зупинити проведення російської виставки-конференції. За її словами, в Італії заплановано іще кілька десятків подібних заходів найближчим часом.

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Сила української солідарності

Мерія Модени скасувала дозвіл на проведення російської виставки про тимчасово окупований Маріуполь. До цього доклалася українська сторона.

"Я вважаю, що це велика перемога української громади, України загалом. Ми виступили всі одним фронтом: наші дипломатичні представництва, які писали листа мерії міста, громада розробила алгоритм дій для протидії таким заходам, які може здійснити кожен", – зазначила Маріанна Сороневич.

Українська громада в Італії, а також небайдужі українці почали писати в соціальних мережах мерії міста, мера, цієї події у Facebook, яке. Навіть самі італійці зверталися до мера та політичних партій. На щастя, такі дії дали результат.

Італійські друзі України ініціювали разом з українськими асоціаціями мітинг у Модені. Попри те, що цей конкретно захід скасували, ми все одно збираємося. Тому що подібні заходи, можливо, не такого високого рівня і без залучення посольства Росії, але заплановані по всій Італії,

– наголосила редакторка.

Українська спільнота хоче привернути увагу італійського суспільства, до того, що війна в Україні не завершилася, а Росія починає лише посилювати свою пропаганду. Особливо у європейських країнах.

Росія активно займається пропагандою

Перший рік – півтори війни Росія могла діяти і просувати свої ідеї тільки через культуру. Тому намагалися використовувати свій шанс на і проводити концерти й виставки, хоча до цього італійське суспільство ставилося негативно.

Зараз вони почали робити також і політичні, заходи, такі як у Модені. Культурні заходи не перестають організовувати. Проте, зараз громада активізувалася, ми сподіваємося, що і надалі зможемо активно протидіяти таким заходам,

– зауважила Сороневич.

Росія старається захопити увагу різних людей в Італії. Афіші про російські культурні заходи в Італії активно поширюють на вулицях зі згадкою про те, що це демонструватимуть здобутки театру, балету чи опери саме Росії.

"Захід, який організовували у Модені, – це намагання також працювати з політичною елітою", – додала редакторка "Української газети в Італії".

Афіші про російські заходи в Італії поширюють також у соціальних мережах, намагаючися охопити якнайбільше людей.

Скандальний захід про Маріуполь: що відомо