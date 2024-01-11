Марианна Сороневич – главная редактор "Украинской газеты в Италии" рассказала 24 Каналу о том, как удалось остановить проведение русского выставки-конференции. По ее словам, в Италии запланировано еще несколько десятков подобных мер в ближайшее время.
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Сила украинской солидарности
Мэрия Модены отменила разрешение на проведение российской выставки о временно оккупированном Мариуполе. К этому приложилась украинская сторона.
"Я считаю, что это большая победа украинской общины, Украины в целом. Мы выступили все одним фронтом: наши дипломатические представительства, которые писали письмо мэрии города, община разработала алгоритм действий по противодействию таким мерам, что может осуществить каждый", – отметила Марианна Сороневич.
Украинская община в Италии, а также неравнодушные украинцы начали писать в социальных сетях мэрии города, мэра, этого события в Facebook. Даже сами итальянцы обращались к мэру и политическим партиям. К счастью, такие действия принесли результат.
Итальянские друзья Украины инициировали вместе с украинскими ассоциациями митинг в Модене. Несмотря на то, что это конкретное мероприятие отменили, мы все равно собираемся. Потому что подобные мероприятия, возможно, не столь высокого уровня и без привлечения посольства России, но запланированы по всей Италии.
– подчеркнула редактор.
Украинское сообщество хочет привлечь внимание итальянского общества к тому, что война в Украине не завершилась, а Россия начинает лишь усиливать свою пропаганду. Особенно в европейских странах.
Россия активно занимается пропагандой
Первый год – полторы войны Россия могла действовать и продвигать свои идеи только через культуру. Поэтому пытались использовать свой шанс и проводить концерты и выставки, хотя к этому итальянское общество относилось отрицательно.
Сейчас они начали делать также и политические меры, такие как у Модены. Культурные мероприятия не перестают организовываться. Однако, сейчас община активизировалась, мы надеемся, что и дальше сможем активно противодействовать таким мерам,
– заметила Сороневич.
Россия старается захватить внимание разных людей в Италии. Афиши о российских культурных мероприятиях в Италии активно распространяют на улицах с упоминанием о том, что это будут демонстрировать достижения театра, балета или оперы России.
"Мероприятие, которое организовывали в Модене, – это попытка также работать с политической элитой", – добавила редактор "Украинской газеты в Италии".
Афиши о российских мероприятиях в Италии распространяют также в социальных сетях, пытаясь охватить больше людей.
Скандальное мероприятие о Мариуполе: что известно
- Недавно украинцев всколыхнула информация о том, что в Италии планируют провести пропагандистскую выставку о Мариуполе. На ней должны были рассказывать о "расцвете" временно оккупированного города под эгидой России.
- На это сразу отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что проведение такого мероприятия является провокацией. Он подчеркнул, что Италия на официальном уровне поддерживает территориальную целостность Украины.
- Интересно, что городской голова Модены, где анонсировали российскую выставку, заявил, что муниципалитет не оказывал поддержки в организации мероприятия. Мэр города подчеркнул, что подобные инициативы не поддерживаются. На это решение также оперативно отреагировало украинское сообщество в Италии, решив провести мирный протест.