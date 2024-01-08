Його тіло знайшли у Ростовській обстасті біля міста Шахти. Відомо, що російський пропагандист співпрацював з прокремлівськими виданнями.

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Пропагандиста знайшли мертвим

Востаннє чоловік був в етері 30 грудня біля руїн розбомбленого військами Росії маріупольського Драмтеатру.

Під час ефіру пропагандист розкритикував процес реконструкції міста. Він говорив про робочих із Центральної Азії, які приїхали до Маріуполя на заробітки.

Журналіст обіцяв після прибуття в Москву підготувати та опублікувати детальний матеріал на тему субпідрядників, які відновлюють руйнівний Маріуполь з використанням праці мігрантів. Не склалось,

– зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголосив, що з урахуванням персоналій "володарів Маріуполя від Росії" та кількості вкрадених грошей, хто є беніфіциаром його раптової смерті зрозуміло.

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