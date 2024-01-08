Его тело обнаружили в Ростовской обстановке возле города Шахты. Известно, что российский пропагандист сотрудничал с прокремлевскими изданиями.

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Пропагандиста нашли мертвым

В последний раз мужчина был в эфире 30 декабря у развалин разбомбленного войсками России мариупольского Драмтеатра.

Во время эфира пропагандист подверг критике процесс реконструкции города. Он говорил о рабочих из Центральной Азии, которые приехали в Мариуполь на заработки.

Журналист обещал по прибытии в Москву подготовить и опубликовать подробный материал на тему субподрядчиков, восстанавливающих разрушительный Мариуполь с использованием труда мигрантов. Не сложилось,

– отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что с учетом персоналий "обладателей Мариуполя от России" и количества украденных денег, кто есть бенифициаром его внезапной смерти, понятно.

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