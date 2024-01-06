В результате обстрела погибли несколько сотен гражданских людей. Однако оккупанты продолжают скрывать точное количество убитых. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что практически невозможно установить данные о жертвах обстрела драмтеатра.

Читайте также Точное количество жертв – до сих пор неизвестно: как Украина чествует годовщину авиаудара по Драмтеатру

Ситуация вокруг жертв цинична

По официальным данным от городского совета Мариуполя и областной военной администрации количество погибших примерно 400 человек. Также исследования проводили журналисты, и по их подсчетам цифра значительно больше – 800 человек.

Понятно, что мы своим цифрам доверяем больше, потому что они подсчитаны по горячим следам. Однако в Мариуполе, к сожалению, есть ощущение, что количество жертв больше. Так работает психология,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Но хуже всего, по его словам, что мы никогда не узнаем, сколько людей на самом деле погибло в драматическом театре. Недаром россияне отдельно проводили разбор завалов, эксгумацию и захоронение тел. Поэтому даже неизвестно, на каком из трех кладбищ, которые есть в городе, проводилось массовое захоронение мариупольцев.

К сожалению, точную цифру погибших в драматическом театре нельзя установить из-за того, что с одной стороны недостаточно свидетельств об этой трагедии, а с другой – подсчитать жертв погибших путем эксгумации, проведения экспертиз, тестов невозможно.

Обратите внимание! Согласно результатам расследования, проведенного информагентством США Associated Press, во время бомбардировки драматического театра в Мариуполе погибло около 600 человек. Журналисты проанализировали показания тех, кому удалось выжить во время удара, и выяснили, что в театре находилось около 1000 человек. В то же время спаслось, по данным свидетелей, не более двух сотен человек.

Важно, что ситуация вокруг жертв бомбардировки драматического театра довольно цинична.

На верхних этажах драмтеатра, как отметил советник городского головы Мариуполя, во время атаки находились женщины, только что родившие детей. Они были беременны во время бомбардировки роддома. Их увезли в больницу, где они родили после стресса. А потом вместе с детьми их разместили в драматическом театре, потому что это место считалось более или менее безопасным.

"Их расположили в гримерных на третьем этаже – как раз в эпицентре удара. Все это знают все – и мы, и россияне. Именно потому, чтобы тех погибших младенцев не нашли, а речь идет о десятках детей, не проживших даже недели, так тщательно скрывается количество жертв и место их захоронения", – уверен Петр Андрющенко.

Что известно об обстреле драматического театра в Мариуполе