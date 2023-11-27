Мужчине было всего 42 года.
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"Инфаркт миокарда"
О смерти Васева сообщили в Сбербанке. Там отметили, что старший вице-президент компании неожиданно умер 27 ноября в результате сердечного приступа, инфаркта микорарда.
В то же время, российские СМИ отмечают загадочность смерти, поскольку Васеву было всего 42 года.
Не так давно в России умер топ-нефтяник
24 октября в собственном доме в Серебряном Бору странно умер Владимир Некрасов – председатель совета директоров "Лукойла". В качестве официальной причины смерти тогда назвали острую сердечную недостаточность. Известно, что покойный проработал в нефтегазовой отрасли более 50 лет
Умерли еще неделю назад
В стране-агрессорцы загадочно отправляются на концерт Кобзона не только топ-менеджеры, но и топ-военные. Так, недавно стало известно об удивительной смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России Владимира Свиридова. Его вместе с женой нашли мертвыми в собственном доме.