В российском городе Сочи бушует шторм. В телеграмм-каналах караины-агрессорки распространили видео, где мужчину чуть не смыло в море, потому что он хотел посмотреть на непогоду. 24 Канал.
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"Лови его"
На каком-нибудь из пляжей российского города собрались желающие посмотреть на шторм. Очевидно, жители России не совсем отдают себе отчет в опасности непогоды, поэтому решили, что это хорошая идея. В то же время природа однозначно показала, что нет. Один из них не успел отреагировать на поднявшуюся волну и со всей силой ударила о берег.
Россиянина чуть не смыло: смотрите видео
На фоне можно услышать вскрики семьи мужа. Люди не ожидали, что волна поднимется так высоко и будет такой сильной, хотя именно этого и следовало ожидать.
Лови его, бл*ть,
– кричит другой россиянин.
Человек, которого накрыло волной, едва смог подняться на ноги и убежать от шторма.
Беринговое море вышло из берегов
- Даже погода не любезна российским оккупантам, в частности авиации государства-агрессорки. Беринговое море вышло из берегов и затопило аэропорт на Камчатке. Авиационное сообщение пришлось прекратить.
- В воскресенье поздно вечером, 26 ноября, глава министерства чрезвычайных дел Камчатского края Сергей Лебедев поделился видео, на котором видно Берингово море, уровень которого существенно вырос. Россияне планируют осушать взлетно-посадочные полосы аэродрома.
- Уже на следующее утро вода немного отступила, однако самолеты все равно не смогут летать до полного осушки взлетно-посадочной полосы. К тому же захватчикам необходимо проверить работоспособность всех систем.