У російському місті Сочі вирує шторм. У телеграм-каналах караїни-агресорки поширили відео, де чоловіка ледь не змило в море, бо він хотів подивитись на негоду, пише 24 Канал.

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"Лови його"

На якомусь із пляжів російського міста зібралися охочі подивитись на шторм. Вочевидь, жителі Росії не зовсім усвідомлюють небезпеку негоди, тому вирішили, що це хороша ідея. Водночас природа однозначно показала, що ні. Один із них не встиг відреагувати на хвилю, яка піднялась та з усією силою вдарила об берег.

Росіянина ледь не змило: дивіться відео

На фоні можна почути зойки сім'ї чоловіка. Люди не очікували, що хвиля підніметься так високо та буде такою сильною, хоча саме цього й варто було очікувати.

Лови його, бл*ть,

– кричить інший росіянин.

Чоловік, якого накрило хвилею ледь зміг піднятися на ноги та втекти від шторму.

Берингове море вийшло з берегів