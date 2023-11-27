У неділю пізно ввечері, 26 листопада, голова міністерства надзвичайних справ Камчатського краю Сєргєй Лебедєв поділився відео, на якому видно Берингове море, рівень якого суттєво зріс. Росіяни планують осушувати злітно-посадкові смуги летовища, – інформує 24 Канал.

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Берінгове море затопило аеропорт на Камчатці

Уже вранці наступного дня вода трохи відступила, однак літаки все одно не зможуть літати до повного осушення злітно-посадкової смуги. До того ж загарбникам потрібно перевірити працездатність всіх систем.

Відновлення авіасполучення стане можливим лише після повного осушення смуги для зльоту. Планується, що частина пасажирів зможе відлетіти найближчим часом на вертольотах Мі-8, що належать "Камчатському авіаційному підприємству",

– написали у пресслужбі російської компанії.

Йдеться саме про аеропорт адміністративного центру Олюторського району, що розташований в селі Тиличики. Максимальна злітна вага повітряного судна на аеродромі не має перевищувати 35 тонн.

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Зверніть увагу! Місцеві ЗМІ зазначають, що північ Камчатки розташований у зоні впливу великого циклону. Вихор прийшов у регіон із півдня і зараз вирує над Берінговим морем.

Де розташований аеропорт на Камчатці, який затопило: дивіться на карті від Google maps

Згадаємо наостанок, що нещодавно в Краснодарському краї Росії вирував потужний шторм. Внаслідок негоди частина громадян держави-агресорки залишилась без світла, води й тепла. Окрім того, викинуло на мілину суховантаж під прапором Беліза, а дерева в Сочі почали падати в усіх куточках міста.