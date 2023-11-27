Російські телеграм-канали також публікують кадри негоди. Потужний шторм завдав шкоди жителям, передає 24 Канал.

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Що відбувається у Сочі

У Сочі хвилі цунамі були настільки потужними та великими, що вони досягли до будинків людей, що проживають поблизу. Окрім цього, розмило залізницю.

У Сочі цунамі через негоду: дивіться відео

Як наслідок, сильні хвилі затопили перший поверх багатоповерхівок. Потужний шторм руйнує навіть об’єкти біля багатоповерхівок. Мешканці повідомляють, що хвилями знесло пісочницю.

Негода зносить все на своєму шляху: дивіться відео

Негода в Росії: що відомо