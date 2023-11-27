Российские телеграм-каналы также публикуют кадры непогоды. Мощный шторм нанес ущерб жителям, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Сочи

В Сочи волны цунами были настолько мощными и большими, что они достигли домов людей, проживающих поблизости. Кроме этого, размыло железную дорогу.

В Сочи цунами из-за непогоды: смотрите видео

Как следствие, сильные волны затопили первый этаж многоэтажек. Мощный шторм разрушает даже объекты возле многоэтажек. Жители сообщают, что волнами унесло песочницу.

Непогода сносит все на своем пути: смотрите видео

Непогода в России: что известно