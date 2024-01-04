Як пишуть пропагандистські ЗМІ, неповнолітній хлопець міг бути випадково вбитий, інформує 24 Канал.
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Знайшли тіло сина одного з керівників "Норнікеля"
За даними росЗМІ, юнака оголосили в розшук ще 31 грудня. В той же ж день батьки хлопця заявили, що їхній 16-річний син пішов з дому вдень, проте не повернувся. Ім’я хлопця не вказується.
Вже через добу його тіло було знайдено у лісопарковій зоні. На руках хлопця виявили численні дрібні рани. У зв'язку з тим, що тіло юнака промерзло, встановити точно час, коли саме він помер, не вдалося.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею – заподіяння смерті через необережність.
Випадки загадкових смертей в Росії: останні новини
- У Росії таємничо помирають представники вищого військового керівництва країни-агресорки та наближені до Кремля особи. Така доля спіткала і колишнього командувача 6-ю армією ВПС і ППО. Про смерть чоловіка, якого знайшли мертвим у власному домі, стало відомо в листопаді 2023 року. Поряд з ним знайшли тіло його 72-річної дружини.
- У ЗМІ зазначали, що ознак насильницької смерті на тілах немає. Крім того будинок військового перевірили на наявність концентрації шкідливих речовин, та гранично допустима норма не була порушена. Так, причину смерті подружжя встановити не вдалося.
- Ще одним випадком загадкової смерті в Росії була кончина старшого віцепрезидента провідного банку Ніколая Васєва. Чоловіку було лише 42 роки, та в Сбербанку, де Васєєв займав високу посаду, бідкалися, що він несподівано помер внаслідок серцевого нападу, інфаркту міокарда.
- Також в листопаді 2023 року раптово помер російський комуніст Саава Михайлов, який брав участь на війні проти України. Чоловік став відомим завдяки скандалу, у який втрапив – журналісти дізналися, що його звинувачують у зґвалтуванні 26-річного емігранта з Південної Кореї. Сам Михайлов цю інформацію заперечував та називав наклепом. Причини його смерті невідомі.