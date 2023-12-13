Журналістка Анна Царьова працювала в пропутінській газеті "Комсомольская правда". Жінку знайшли мертвою в квартирі в Москві.

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Смерть журналістки пропагандистського видання

За даними росЗМІ, хронічних хвороб у жінки не було. Проте перед своєю смертю вона начебто скаржилася на температуру й погане самопочуття.

Тіло журналістки знайшли увечері 12 грудня у її оселі на Великому Тишинському провулку в Москві.

У Росії стверджують, що ще 10 числа вона виходила на зв'язок та спілкувалася з батьками по телефону і повідомила, що захворіла. Протягом трьох днів у неї була висока температура. Згодом Царьова перестала відповідати на дзвінки та повідомлення.

Тіло журналістки знайшов її батько, після того як втратив зв'язок з донькою на декілька днів.

За попередніми даними, жодних ознак злому в її квартиру або будь-яких "ознак насильницької смерті" не було.

Спершу російські ЗМІ приписували жінці гостру респіраторну вірусну інфекцію неуточненого характеру, але потім з'явилося припущення, що журналістка пропагандистського видання померла від гострої серцевої недостатності.

Цікаво! Газету "Комсомольська правда" називають улюбленим виданням диктатора Владіміра Путіна.

Що відомо про Царьову