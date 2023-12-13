Журналистка Анна Царева работала в пропутинской газете "Комсомольская правда". Женщину обнаружили мертвой в квартире в Москве.

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Смерть журналистки пропагандистского издания

По данным росСМИ, хронических заболеваний у женщины не было. Однако перед своей смертью она вроде бы жаловалась на температуру и плохое самочувствие.

Тело журналистки нашли вечером 12 декабря в ее доме на Большом Тишинском переулке в Москве.

В России утверждают, что еще 10 числа она выходила на связь и общалась с родителями по телефону и сообщила, что заболела. В течение трех дней у нее была высокая температура. Затем Царева перестала отвечать на звонки и сообщения.

Тело журналистки обнаружил ее отец, после того как потерял связь с дочерью на несколько дней.

По предварительным данным, никаких признаков взлома в ее квартире или каких-либо "признаков насильственной смерти" не было.

Сначала российские СМИ приписывали женщине острую респираторную вирусную инфекцию неуточненного характера, но потом появилось предположение, что журналистка пропагандистского издания скончалась от острой сердечной недостаточности.

Любопытно! Газету "Комсомольская правда" называют любимым изданием диктатора Владимира Путина.

Что известно о Царевой