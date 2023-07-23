Хоче створити нову Османську імперію: в яку гру грає Ердоган

Після здавалося б проукраїнських заяв Реджепа Ердогана, президент Туреччини неочікувано закликав Захід виконати умови Путіна для розблокування зернової угоди. Цей крок вкотре довів, що у Ердогана немає симпатій до жодної зі сторін війни.

Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. Він вважає, що не варто сприймати турецького президента як проукраїнського політика й покладатися на нього у вирішенні проблем із зерновим коридором.

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Інтереси Ердогана в перемовинах

Ердоган намагається ствердити себе як регіонального лідера. Туреччина хоче знову стати Османською імперією: отримати вплив на своїх сусідів і мати повагу усього світу.

"Ердоган хоче бути містком перемовин між Заходом, Росією Україною та Китаєм. Де б не виник конфлікт, він прагне всюди вставити свої 5 копійок для того, щоб заробити політичний капітал", – переконаний Давидюк.

Наприклад, за те, що Ердоган погодився підтримати вступ Швеції до НАТО, Міжнародний валютний фонд виділить Туреччині 10 – 15 млрд доларів кредиту, Євросоюз поновить перемовини щодо зближення з нею, а Сполучені Штати розблокують продаж винищувачів F-35.

Те саме й зерновою угодою: Ердоган намагається отримати для себе прибуток, домовляючись про продаж українського зерна.

Микола Давидюк про зовнішню політику Туреччини: дивіться відео