Хочет создать новую Османскую империю: в какую игру играет Эрдоган
После казалось бы проукраинских заявлений Реджепа Эрдогана президент Турции неожиданно призвал Запад выполнить условия Путина для разблокирования зернового соглашения. Это в очередной раз доказывает, что у Эрдогана нет симпатий к той или иной воюющей стороне.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он считает, что не стоит воспринимать турецкого президента как проукраинского политика и полагаться на него в решении проблем с зерновым коридором.
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Интересы Эрдогана в переговорах
Эрдоган пытается утвердить себя региональным лидером. Турция хочет снова стать Османской империей, получив влияние на своих соседей и уважение всего мира.
"Эрдоган хочет быть мостиком переговоров между Западом, Россией и Китаем. Где бы ни возник конфликт, он стремится повсюду вставить свои 5 копеек для того, чтобы заработать политический капитал", – убежден Давидюк.
К примеру, за то, что Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО, Международный валютный фонд выделит Турции 10 – 15 млрд долларов кредита, Евросоюз возобновит переговоры по сближению с ней, а Соединенные Штаты разблокируют продажу истребителей F-35.
То же и зерновым соглашением: Эрдоган пытается получить для себя прибыль, договариваясь о продаже украинского зерна.
Николай Давидюк о внешней политике Турции: смотрите видео
Интерес Украины в зерновом соглашении
Для Украины важно сделать так, чтобы зерновая сделка заработала без России. Оккупанты поняли, что это соглашение приносит Украине как одному из серьезных игроков на продовольственном рынке только пользу.
Частично позиция Эрдогана была благоприятна для Украины, когда тот сказал, что готов охранять украинские торговые корабли в Черном море. Он поднял ставки до максимума, затем позвонил Путину и начал с ним договариваться.
Эрдоган не является проукраинским политиком. Он играет в исключительно свою турецкую игру,
– подчеркнул политолог.
С этой точки зрения, Украине нужно уменьшить количество "эрдоганов" в переговорах, потому что они генерируют не всегда выгодные для нашей страны сценарии.
"Когда такие переговорщики разругались с Путиным, на этом можно выгодно сыграть. Но когда они не рассорены, то могут за наш счет решать свои проблемы", – пояснил Давидюк.
Именно поэтому для решения проблемы с зерновым коридором Украина должна просить у Запада серьезную морскую технику, которая помогла бы нам нанести России поражение на море и уничтожить ее флот, угрожающий транспортным кораблям с украинским зерном.
Зерновое соглашение: какова позиция основных стран
- Украина заинтересована в продлении зерновой инициативы, ведь благодаря ей в наш бюджет поступает немало средств, из которых наше государство может финансировать Вооруженные Силы. В ответ на выход России из зерновых соглашений Украина заявила, что не отказывается от своих обязательств и планирует вывозить зерно без согласия страны-агрессорки.
- Россия не заинтересована в работе зернового коридора, который выгоден Украине. Своим выходом из соглашения Путин пытается выторговать для себя ослабление санкций и увеличить свое влияние на Африку и Ближний Восток с помощью продовольственного шантажа.
- Европа и Соединенные Штаты заинтересованы в продлении зернового соглашения, ведь без него 40 млн тонн украинского зерна не попадут в нуждающиеся в нем страны, что может привести к голоду. В то же время, Запад не готов обеспечивать защиту торговых судов в Черном море и склоняется к дипломатическому урегулированию ситуации.
- Китай также заинтересован в продлении зернового соглашения, ведь он является одним из основных покупателей украинского зерна. Однако когда Россия начала бить по украинским зернохранилищам в Одесской области, где в частности было уничтожено 10 тонн назначенного Китая зерна, в Пекине не заняли более жесткой позиции в отношении российских террористических атак.