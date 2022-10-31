Вихід Росії з зернових угод: Фейгін припустив, чи наважиться Кремль на конфлікт з Туреччиною

Росія заявила, що вона виходить із зернових угод. Водночас Ердоган запевнив, що Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству. Чи наважиться через це Росія на конфлікт з Туреччиною – читайте у статті.

Власну думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Він наголосив, що ніякого прямої угоди Україною та Росією немає, є лише тристороння угода з Туреччиною.

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За його словами, зараз головне питання – чи наважиться Росія обстрілювати українські кораблі з зерном. Адже тоді це буде спроба порушити угоду між Україною, ООН та Туреччиною.

І Туреччина несе гарантії безпеки, зокрема і українських кораблів, адже це громадянські судна, а не військові. Подивимося, до чого це призведе і чи наважиться Росія на прямий конфлікт з Туреччиною,

– відповів Фейгін.

Правозахисник каже, що в цій ситуації ООН – не значуща сторона, тут Туреччина є на сьогодні головним гегемоном у Чорноморському басейні. "В Туреччини є все, щоб захистити українські кораблі з зерном", – додав він.

Водночас Фейгін зазначив, що не виключає провокацій з боку Росії.

Що буде, якщо Росія почне обстрілювати кораблі з зерном

Правозахисник припустив, що якщо Москва почне обстрілювати українські судна, то вступить у прямий конфлікт з Туреччиною. "Адже зерно, яке везуть кораблі, вже фактично оплачене Туреччиною", – додав він.

На його думку, якщо там турецькі гроші, то цілком можливо, що Туреччина бере участь не лише в покупці цього зерна, а й сильно захоплена в цій темі.

Звісно, публічно це невідомо, але так чи інакше – це буде удар не лише по українському вантажу, але й, можливо, по турецькому. Хто сказав, що Туреччина на цьому не наживається,

– сказав Фейгін.

Він додав, що прямий конфлікт Росії з Туреччиною – це буде цікава нова ситуація.

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За його словами, раніше Москва уникала будь-яких способів конфлікту з Туреччиною.

Виходить, що і Туреччина не зможе поступитися. Якщо вона включена у припиненні зернової угоди, то означає, що вона має грати на стороні Росії. Але Туреччині це не потрібно, адже вона – партнер України,

– підсумував Фейгін.

Росія заявила, що вийшла із зернових угод