Выход России из зерновых соглашений: Фейгин предположил, решится ли Кремль на конфликт с Турцией

Россия заявила, что она выходит из зерновых сделок. В то же время Эрдоган заверил, что Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству. Пойдет ли из-за этого Россия на конфликт с Турцией – читайте в статье.

Свое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он подчеркнул, что никакого прямого соглашения с Украиной и Россией нет, есть лишь трехстороннее соглашение с Турцией.

Важно "Зерновое соглашение" под вопросом: что будет с курсом и экономикой Украины

По его словам, сейчас главный вопрос – решится ли Россия обстреливать украинские корабли с зерном. Ведь тогда это будет попыткой нарушить соглашение между Украиной, ООН и Турцией.

И Турция несет гарантии безопасности, в том числе украинских кораблей, ведь это гражданские суда, а не военные. Посмотрим, к чему это приведет и решится ли Россия на прямой конфликт с Турцией,

– ответил Фейгин.

Правозащитник говорит, что в этой ситуации ООН – не значимая сторона, здесь Турция является сегодня главным гегемоном в Черноморском бассейне. "У Турции есть все, чтобы защитить украинские корабли с зерном", – добавил он.

В то же время Фейгин отметил, что не исключает провокаций со стороны России.

Что будет, если Россия начнет обстреливать корабли с зерном

Правозащитник предположил, что если Москва станет обстреливать украинские суда, то вступит в прямой конфликт с Турцией. "Ведь зерно, которое везут корабли, уже фактически оплачено Турцией", – добавил он.

По его мнению, если там турецкие деньги, вполне возможно, что Турция участвует не только в покупке этого зерна, но и сильно вовлечена в эту тему.

Конечно, публично неизвестно, но так или иначе – это будет удар не только по украинскому грузу, но и, возможно, по турецкому. Кто сказал, что Турция на этом не наживается,

– сказал Фейгин.

Он добавил, что прямой конфликт России с Турцией – это интересная новая ситуация.

Фейгин о выходе России из зерновых соглашений и массированной атаке: видео



По его словам, ранее Москва избегала любых способов конфликта с Турцией.

Выходит, что и Турция не сможет уступить. Если она включена в прекращении зернового соглашения, значит, она должна играть на стороне России. Но Турции это не нужно, ведь она – партнер Украины,

– подытожил Фейгин.

Россия заявила, что вышла из зерновых соглашений