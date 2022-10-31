Свое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он подчеркнул, что никакого прямого соглашения с Украиной и Россией нет, есть лишь трехстороннее соглашение с Турцией.
Важно "Зерновое соглашение" под вопросом: что будет с курсом и экономикой Украины
По его словам, сейчас главный вопрос – решится ли Россия обстреливать украинские корабли с зерном. Ведь тогда это будет попыткой нарушить соглашение между Украиной, ООН и Турцией.
И Турция несет гарантии безопасности, в том числе украинских кораблей, ведь это гражданские суда, а не военные. Посмотрим, к чему это приведет и решится ли Россия на прямой конфликт с Турцией,
– ответил Фейгин.
Правозащитник говорит, что в этой ситуации ООН – не значимая сторона, здесь Турция является сегодня главным гегемоном в Черноморском бассейне. "У Турции есть все, чтобы защитить украинские корабли с зерном", – добавил он.
В то же время Фейгин отметил, что не исключает провокаций со стороны России.
Что будет, если Россия начнет обстреливать корабли с зерном
Правозащитник предположил, что если Москва станет обстреливать украинские суда, то вступит в прямой конфликт с Турцией. "Ведь зерно, которое везут корабли, уже фактически оплачено Турцией", – добавил он.
По его мнению, если там турецкие деньги, вполне возможно, что Турция участвует не только в покупке этого зерна, но и сильно вовлечена в эту тему.
Конечно, публично неизвестно, но так или иначе – это будет удар не только по украинскому грузу, но и, возможно, по турецкому. Кто сказал, что Турция на этом не наживается,
– сказал Фейгин.
Он добавил, что прямой конфликт России с Турцией – это интересная новая ситуация.
Фейгин о выходе России из зерновых соглашений и массированной атаке: видео
По его словам, ранее Москва избегала любых способов конфликта с Турцией.
Выходит, что и Турция не сможет уступить. Если она включена в прекращении зернового соглашения, значит, она должна играть на стороне России. Но Турции это не нужно, ведь она – партнер Украины,
– подытожил Фейгин.
Россия заявила, что вышла из зерновых соглашений
- В России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Однако в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессора. Он заявил, что это было вполне предсказуемо и соответствующее решение Россия приняла еще раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.
- После приостановки зернового соглашения в Кремле было выдано новое циничное заявление. Мол, Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. И якобы в ближайшие 4 месяца страна-агрессор может бесплатно поставить до 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам.
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из-за действий россиян из украинского порта не смогло выйти судно, которое должно было везти 40 тысяч тонн зерна для Эфиопии.
- Эксперт по торговле зерном Елена Нероба отметила, что по состоянию на 30 октября 95 загруженных кораблей ждали в очереди выхода и 101 судно ждало разрешения на вход в украинские порты. Уже утром 31 октября вышли 12 кораблей, их согласовали.