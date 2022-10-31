Власну думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Він наголосив, що ніякого прямої угоди Україною та Росією немає, є лише тристороння угода з Туреччиною.
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За його словами, зараз головне питання – чи наважиться Росія обстрілювати українські кораблі з зерном. Адже тоді це буде спроба порушити угоду між Україною, ООН та Туреччиною.
І Туреччина несе гарантії безпеки, зокрема і українських кораблів, адже це громадянські судна, а не військові. Подивимося, до чого це призведе і чи наважиться Росія на прямий конфлікт з Туреччиною,
– відповів Фейгін.
Правозахисник каже, що в цій ситуації ООН – не значуща сторона, тут Туреччина є на сьогодні головним гегемоном у Чорноморському басейні. "В Туреччини є все, щоб захистити українські кораблі з зерном", – додав він.
Водночас Фейгін зазначив, що не виключає провокацій з боку Росії.
Що буде, якщо Росія почне обстрілювати кораблі з зерном
Правозахисник припустив, що якщо Москва почне обстрілювати українські судна, то вступить у прямий конфлікт з Туреччиною. "Адже зерно, яке везуть кораблі, вже фактично оплачене Туреччиною", – додав він.
На його думку, якщо там турецькі гроші, то цілком можливо, що Туреччина бере участь не лише в покупці цього зерна, а й сильно захоплена в цій темі.
Звісно, публічно це невідомо, але так чи інакше – це буде удар не лише по українському вантажу, але й, можливо, по турецькому. Хто сказав, що Туреччина на цьому не наживається,
– сказав Фейгін.
Він додав, що прямий конфлікт Росії з Туреччиною – це буде цікава нова ситуація.
Фейгін про вихід Росії з зернових угод та масовану атаку: відео
За його словами, раніше Москва уникала будь-яких способів конфлікту з Туреччиною.
Виходить, що і Туреччина не зможе поступитися. Якщо вона включена у припиненні зернової угоди, то означає, що вона має грати на стороні Росії. Але Туреччині це не потрібно, адже вона – партнер України,
– підсумував Фейгін.
Росія заявила, що вийшла із зернових угод
- У Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію. Однак у ЗСУ не підтвердили своєї причетності до атаки.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано і відповідне рішення Росія ухвалила ще раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.
- Після призупинення зернової угоди в Кремлі видали нову цинічну заяву. Мовляв, Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку своєю продукцією. І нібито в найближчі 4 місяці країна-агресорка може безплатно поставити до 500 тисяч тонн зерна найбіднішим країнам.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що через дії росіян з українського порту не змогло вийти судно, яке мало везти 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії.
- Експертка з торгівлі зерном Олена Нероба зазначила, що станом на 30 жовтня, 95 завантажених кораблів чекали в черзі на вихід і 101 судно чекало дозволу на вхід до українських портів. Вже вранці 31 жовтня вийшли 12 кораблів, їх погодили.