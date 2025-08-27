Росія вночі атакувала 95 ударними безпілотниками: скільки збила ППО
- Росія атакувала Україну 95 ударними безпілотниками "Шахед" вночі 27 серпня.
- Протиповітряна оборона збила 74 дрони. Водночас 21 ворожий безпілотник влучив у 9 локацій.
Російська армія атакувала Україну вночі 95 ударними безпілотниками типу "Шахед". По ворожих дронах працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки дронів збила ППО вночі 27 серпня?
У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 27 серпня (із 20:30 26 серпня) противник атакував Україну 95 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони окупанти запускади із напрямків:
Курськ;
Міллерово;
Орел;
Приморсько-Ахтарськ у Росії;
Чауда – з ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни,
– написали військові.
Водночас зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.
Які області атакував ворог цієї ночі?
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що вночі 27 серпня ворог масовано атакував регіон ударними дронами. Внаслідок цього постраждало підприємство енергетичного сектору, пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання, виникли пожежі.
Також безпілотники масовано атакували Сумську громаду. Через це частина Сум і району залишилися без світла, є проблеми з водою.
Окрім того, вночі писали про вибухи у Дніпропетровській області. Туди також летіли російські безпілотники типу "Шахед".