Російська армія атакувала Україну вночі 95 ударними безпілотниками типу "Шахед". По ворожих дронах працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми У Самару на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Скільки дронів збила ППО вночі 27 серпня?

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 27 серпня (із 20:30 26 серпня) противник атакував Україну 95 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони окупанти запускади із напрямків:

Курськ;

Міллерово;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ у Росії;

Чауда – з ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни,

– написали військові.

Водночас зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

Які області атакував ворог цієї ночі?