Россия ночью атаковала 95 ударными беспилотниками: сколько сбила ПВО
- Россия атаковала Украину 95 ударными беспилотниками "Шахед" ночью 27 августа.
- Противовоздушная оборона сбила 74 дрона. В то же время 21 вражеский беспилотник попал в 9 локаций.
Российская армия атаковала Украину ночью 95 ударными беспилотниками типа "Шахед". По вражеским дронам работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме В Самару на Днепропетровщине прогремели взрывы в районе Самарской области
Сколько дронов сбила ПВО ночью 27 августа?
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 27 августа (с 20:30 26 августа) противник атаковал Украину 95 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны оккупанты запускали с направлений:
Курск;
Миллерово;
Орел;
Приморско-Ахтарск в России;
Чауда – с ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны,
– написали военные.
В то же время зафиксировано попадание 21 БПЛА на 9 локациях.
Какие области атаковал враг этой ночью?
Временно исполняющий обязанности председателя Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал, что ночью 27 августа враг массированно атаковал регион ударными дронами. В результате этого пострадало предприятие энергетического сектора, повреждено админздание, транспортные средства и оборудование, возникли пожары.
Также беспилотники массированно атаковали Сумскую общину. Из-за этого часть Сум и района остались без света, есть проблемы с водой.
Кроме того, ночью писали о взрывах в Днепропетровской области. Туда также летели российские беспилотники типа "Шахед".