Росія вночі била ракетами та "Шахедами": скільки ворожих цілей знищено
- Росія атакувала вночі 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 45-ма ударними БпЛА.
- Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.
В ніч проти 14 серпня ворожі сили Росії знову тероризували Україну та її населення. Окупанти запускали на регіони нашої країни ударні БпЛА та ракети.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 14 серпня?
У ніч проти 14 серпня росіяни атакували 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області.
Ворог для атаки також застосував дрони. Зокрема, окупанти атакували 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Агресор запускав свої повітряні засоби із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Шаталово.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину,
– повідомили в Повітряних силах.
Авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад загарбників.
Станом на 9 годину ранку силами ППО збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі та Сході країни.
За даними ПС, зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.