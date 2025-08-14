Россия ночью била ракетами и "Шахедами": сколько вражеских целей уничтожено
В ночь на 14 августа российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также На Киевщине слышали взрывы: в области работает ПВО
Что известно об атаке по Украине 14 августа?
В ночь на 14 августа россияне атаковали 2-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области.
Враг для атаки также применил дроны. В частности, оккупанты атаковали 45-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Агрессор запускал свои воздушные средства с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск,
- Шаталово.
Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, ракетами – Сумскую область,
– сообщили в Воздушных силах.
Авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение захватчиков.
По состоянию на 9 часов утра силами ПВО сбито/подавлено 24 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.
По данным ПС, зафиксировано попадание 21 БПЛА на 12 локациях.