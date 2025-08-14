Россия ночью била ракетами и "Шахедами": сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 14 августа российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине 14 августа?

В ночь на 14 августа россияне атаковали 2-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области.

Враг для атаки также применил дроны. В частности, оккупанты атаковали 45-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Агрессор запускал свои воздушные средства с направлений:

Курск,

Орел,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Шаталово.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, ракетами – Сумскую область,

– сообщили в Воздушных силах.

Авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение захватчиков.

По состоянию на 9 часов утра силами ПВО сбито/подавлено 24 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.

По данным ПС, зафиксировано попадание 21 БПЛА на 12 локациях.