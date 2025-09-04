Китай погодив будівництво нового газопровіду з Росії "Сила Сибіру-2". Про це китайська та російська сторони домовились під час саміту ШОС, який проходив цими днями у Китаї. Пекін отримав від Росії таку ціну на її газ, як хотів. Тепер будь-які мита з боку США його не лякають.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, що будівництво "Сибіру-2" гальмувалось тривалий час через те, що Китай ставив умови, аби ціна, за якою він купуватиме газ в Росії, була не вище за його вартість для російського населення.

Все йде за планом Китаю

У Путіна сьогодні, як пояснив Клочок, немає іншого виходу, як знизити для Китаю ціну на російські енергоресурси. Економічна ситуація в Росії вкрай складна. Згідно з підсумками року, ріст ВВП складе 1,2%. На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", прогноз може бути ще гіршим.

Ситуація там з кожним днем все гірше. Є китайська приказка, що якщо почекати, то можна побачити, як повз тебе річкою пропливає труп твого ворога. Зараз як раз так і виглядає. Росія напівжива, повністю підконтрольна Китаю,

– озвучив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" звернув увагу й на те, що в Росії мають намір вводити в школах вивчення китайської мови. Клочок зазначив, що відбувається повна китаїзація Росії. Це проходить згідно з планом Китаю, в той час як Путін думає, що він врятує цим ситуацію.

До відома! Експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов вважає, що саміт ШОС 2025 виявився найвпливовішим за весь період існування організації (понад 20 років). Він пояснив, що Сі має намір на основі ШОС створити власну альтернативну модель управління, нею замінити міжнародний порядок.

Правила Трампа не працюють: що показав Сі?

Коли Дональд Трамп прийшов до влади, серед його цілей було навпаки відірвати Росію від Китаю та наблизити її до себе. Плани американського президента нереалістичні. Клочок рекомендує, аби краще зрозуміти Трампа, варто прочитати його велике інтерв'ю (на 30 сторінок), яке він давав виданню Bloomberg влітку 2024 року. Тоді він детально розповів, яким він буде президентом та що робитиме.

Трамп не дослухається ні до своїх радників, ні до здорового глузду, не бере до уваги закони світової політики. Закони бізнесу та шоубізнесу не працюють в політиці. Те, що Трамп своєю неортодоксальністю намагався змінити їх – не спрацювало,

– зауважив Клочок.

Показовим став випадок з Індією, коли Трамп ввів високі мита щодо неї. У відповідь ця країна ситуативно ще більше розвернулась в бік Китаю. Потім Індія скасувала мита на американські товари. Обсяг торгівлі у 2024 році між країнами склав майже 130 мільярдів доларів з дефіцитом торгового балансу для США у розмірі 40 мільярдів.

"Індія нібито має великий об'єм торгівлі, але вона зацікавлена й надалі торгувати з такими митами США, а те, що зараз Трамп навпаки знову відкидає Індію – неправильно. Моді робить пас Трампу. Треба бути політиком, коли ти очолюєш найпотужнішу в світі у військовому та економічному напрямках країну (США)", – наголосив Клочок.

Сьогодні завдання Сполучених Штатів зберегти цей статус, не просто потужної країни, а "світового поліцейського". Однак через дії Трампа вони втрачають його. Клочок вважає, що плани лідера США далекі від реальності, але він не хоче це визнавати. В нього закінчуються інструменти тиску на країни. Насправді вони є, але не всі з них Трамп сприймає.

Він категоричний противник санкцій. Він схильний займатися державним рекетом, типу підвищив країнам мита, значить вони повинні торгувати з ним. Трамп вирішив змінити закони економіки, яка формувалась тисячоліттями, як і геополітика. Він це не визнає,

– озвучив Клочок.

Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) показав, що це так не працює. Пекін продемонстрував, що вміє грати за правилами геополітики, а ця гра непроста. Клочок зазначив, що Сі Цзіньпін зумів зібрати навколо себе багатьох і фактично демонструє Дональду Трампу, що його правила не діють. Клочок підсумував, що плани Трампа сьогодні просто розсипалися.

Про що домовилися Китай та Росія після саміту ШОС?