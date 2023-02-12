Для організації атаки дронів по Україні окупанти могли залучити іноземних найманців, – ГУР

Росія продовжує атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Остання масована атака відбулась у ніч на 11 лютого.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР. Для організації атаки дронів по території України окупанти імовірно залучили іноземних найманців.

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Кого могла залучити Росія

Розмова двох операторів "Шахідів" відбулася під час масованої атаки України дронами 10 лютого. Чоловіки уточнювали координати цілей.

При цьому, співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі.

Перська мова, або фарсі – південно-західна іранська мова індоіранської гілки. Основна сучасна наступниця давньоперської мови. Поширена в Ірані, Афганістані, Таджикистані та деяких інших регіонах.

Це означає, що командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використовувати дрони. Зокрема, це перехоплення може свідчити проте, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання іранських дронів.

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Варто зазначити, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.

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