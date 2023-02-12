Для организации атаки дронов по Украине оккупанты могли привлечь иностранных наемников, – ГУР

12 февраля 2023, 12:41
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Источник:

ГУР МО Украины

Россия продолжает атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Последняя массированная атака произошла в ночь на 11 февраля.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР. Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты предположительно привлекли иностранных наемников.

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Кого могла привлечь Россия

Разговор двух операторов "Шахидов" состоялся во время массированной атаки Украины дронами 10 февраля. Мужчины уточняли координаты целей.

При этом собеседники общаются диалектом курдского языка с вкраплением слов на фарси.

Заметьте! Персидский язык или фарси – юго-западный иранский язык индоиранской ветви. Основная современная преемница древнеперского языка. Распространена в Иране, Афганистане, Таджикистане и некоторых других регионах.

Это означает, что командование оккупационных войск вовлекает в атаки по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают россиян использовать дроны. В частности, этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования иранских дронов.

ГУР перехватило разговор двух операторов дронов: смотрите видео

Следует отметить, что во время проведения своих операций в Сирии русские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.

Иран модифицирует свои дроны: что известно

  • Украинские военные вместе с британской следственной организацией Conflict Armament Research исследовали новую опасность "Шахидов". Речь идет о модифицированной боеголовке БПЛА.
  • Уцелевшая боеголовка иранского беспилотника Shahed-131, найденная украинскими военными в октябре, уже была модифицирована.
  • Отмечают, что ее оборудовали плохо подогнанными слоями из десятков мелких металлических фрагментов, которые в момент удара разлетаются по большому радиусу. Кроме обломков, по кругу боевой части расположены еще 18 более мелких зарядов, которые, при расплавлении взрывной волной, способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект на 360 градусов.
  • Накопление этих элементов увеличивает возможность боеголовки разрушать такие цели как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и крупные мощные трансформаторы. Также они значительно усложняют ремонт оборудования.

Автор: Анна Романюк