Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР. Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты предположительно привлекли иностранных наемников.

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Кого могла привлечь Россия

Разговор двух операторов "Шахидов" состоялся во время массированной атаки Украины дронами 10 февраля. Мужчины уточняли координаты целей.

При этом собеседники общаются диалектом курдского языка с вкраплением слов на фарси.

Заметьте! Персидский язык или фарси – юго-западный иранский язык индоиранской ветви. Основная современная преемница древнеперского языка. Распространена в Иране, Афганистане, Таджикистане и некоторых других регионах.

Это означает, что командование оккупационных войск вовлекает в атаки по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают россиян использовать дроны. В частности, этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования иранских дронов.

ГУР перехватило разговор двух операторов дронов: смотрите видео

Следует отметить, что во время проведения своих операций в Сирии русские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.

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