Критична потреба, – полковник запасу пояснив, чому Путін запрошує ЗМІ до Покровська

У міноборони Росії заявили, що нібито росіяни готові припинити бойові дії на 5 – 6 годин в районі Покровська, аби забезпечити проїзд для іноземних журналістів. Однак такі заяви насправді свідчать про проблеми окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Володимир Путін намагається взяти оперативну паузу. Однак це не буде кроком для припинення наступу.

Чому Путін запрошує ЗМІ до Покровська?

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що такі повідомлення з Росії не варто сприймати як пастку. Подібні заяви, на його думку, просто так не робляться.

У росіян виникла критична потреба взяти оперативну паузу навіть на кілька годин. Наприклад, для підтягування нових резервів. Головний запит – пауза. Значить, ворог встряг в якусь авантюру,

– наголосив він.

За словами Світана, ймовірно, що російський диктатор намагається врятувати свої військові частини або ж структурувати ті війська, які методом тактичного просочування попали в Мирноград та Покровськ. Поки що вони там застрягли, але під час паузи з них ворог може створити оперативні групи.

Цікаво! Володимир Зеленський заявив, що навіть Путін має намір приїхати у Покровськ. За словами президента, усі знають, чим це закінчиться.

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що росіяни пройшли до Мирнограда та Родинського, створивши для себе проблеми. Саме ці проблеми має розв'язати Путін.

Світан додав, що українські війська зараз мають знайти і натиснути на слабкі місця окупантів на цьому напрямку. На провокації та пропозиції з боку Кремля йти не можна.

Що відомо про бої в районі Покровська?