Росія запустила понад 700 цілей: як відпрацювала ППО

В ніч проти 6 грудня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія атакувала енергооб'єкти у 8 областях, зокрема ТЕС: яка ситуація зі світлом

Що відомо про атаку по Україні?

У ніч проти 6 грудня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загарбники застосували ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.

Загалом ворог запустив 704 засоби повітряного нападу – 51 ракету (із них 17 – балістика) та 653 БпЛА різних типів:

653 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ АР Крим (понад 300 із них – "Шахеди");

3 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Рязанська, Тамбовська область);

34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська область, акваторія Чорного моря);

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська область, Краснодарський край – Росія, ТОТ АР Крим).

Станом на 10 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 615 повітряних цілей:

585 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотників інших типів);

29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях,

– ідеться в повідомленні.

Дивіться також Росіяни обстрілювали Київщину всю ніч: є постраждалі та руйнування у трьох районах

Попередня атака по Україні: коротко