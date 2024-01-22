Закінчуються навіть швидше, ніж снаряди: які нові проблеми у росіян на фронті

Російсько-українська війна потребує великої кількості ресурсів – як з нашого боку, так і з ворожого. У кінці 2023 року Україна відверто почала говорити, що питомо має дві проблеми: внутрішня – нестача військових на передовій, зовнішня – снарядний голод.

Якщо в першому випадку – це недопрацювання нашої держави, то в другому – блокування союзниками військової допомоги, зокрема, непорозуміння у Конгресі США. Утім, як розповів 24 Каналу колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, росіяни також мають проблеми, і не лише зі снарядами.

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Якої зброї не вистачає росіянам

За опублікованими даними, українські військові мають жорсткий ліміт – 2 тисячі снарядів на добу, водночас в окупантів обмеження складають – 10 тисяч боєприпасів на день. При цьому ворог скиглить, що такої кількості недостатньо, тому що влітку 2022 року щодня використовував понад 60 тисяч снарядів.

От тоді вони почувалися впевнено, а зараз реально "пищать". Проте також потрібно, щоб було з чого вистрілювати ці 10 тисяч снарядів. А чим далі, тим більше стає проблем з артилерійськими системами. У росіян артилерія закінчується навіть швидше, ніж снаряди,

– підкреслив військовий.

Путінська Росія настільки деградувала, що просить допомоги у Північної Кореї, у якій їздять вантажівки на дровах – піролізна техніка 1940-тих років. Зрештою, вся "оборонка" КНДР – це подаровані Радянським союзом станки, на яких досі виробляють снаряди, які отримує Кремль, тому якість абсолютно відповідна.

Росія зараз не СРСР 2.0 – це пародія на СРСР. Так, у нас є проблеми. Проте не треба робити хибний висновок, що у нашого ворога "все в шоколаді". У них такі самі проблеми як і в нас – люди, зброя, боєкомплект. Проте у них вони помножені на масштаб Росії та накладені санкції. В обох армій дуже великі проблеми, але ми маємо шанс вирішити свої негаразди у 2024 році,

– зазначив Євген Дикий.

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