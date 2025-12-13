Ворога вибили з Куп'янська, – військовий описав, що відбувається у місті

Володимир Путін стверджував, що Куп'янськ начебто оточений росіянами й запрошував туди журналістів, щоб ті переконалися в цьому. Однак Володимир Зеленський нещодавно відвідав місто. Це вщент розбило російську пропаганду.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ворога вже немає в центральній частині Куп'янська. Його звідти витіснили. Ця частина міста зараз перебуває під контролем українських військових.

Дивіться також Росіяни під Лиманом, закріпилися в Мирнограді й наближаються до Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається у Куп'янську?

Олександр Мусієнко зауважив, що завдяки діям Сил оборони з північної частини Куп'янська також витісняють російські війська. Обороною міста керував бригадний генерал Віктор Солімчук.

Звичайно присутність президента України у такий момент важлива. Це мотивує бійців та суспільство. Ми бачимо, що війна триває, що президент не боїться приїхати у таку гарячу точку,

– сказав він.

Ситуація поблизу Куп'янська спростовує російську пропаганду про те, що місто начебто оточено. Все керівництво Кремля поширювали брехню про це.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Крім цього, Володимир Путін ледь не кожного дня робить заяви про успіхи в Мирнограді, Покровську, Сіверську та Лимані.

Така пропаганда поширюється тому, що триває переговорний процес.

Росія таким чином намагається створити інформаційне тло та переконати Захід, мовляв, саме на Україну треба тиснути, адже Київ начебто у слабкій позиції, а Росія володіє стратегічною ініціативою на фронті,

– пояснив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Поїздка Зеленського у Куп'янськ демонструє зовсім інше. Це важливо для України з огляду на військову та інформаційно-психологічну частину.

Це показує українським партнером, що Росії не варто довіряти, адже вона поширює неправдиву інформацію. Також це доводить, що Сили оборони здатні на контрнаступальні дії локального та тактичного характеру.

Мусієнко підсумував, що це демонстрація того, що у Росії немає стратегічної ініціативи, хоч в окупантів і є перевага в чисельності.

Що відомо про ситуацію на Луганському напрямку?