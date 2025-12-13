Врага выбили из Купянска, – военный описал, что происходит в городе
- Владимир Зеленский посетил Купянск, который находится под контролем украинских военных, развенчивая российскую пропаганду о его окружении.
- Российские войска вытеснены из центральной и северной части города благодаря действиям Сил обороны под руководством Виктора Солимчука.
Владимир Путин утверждал, что Купянск якобы окружен россиянами и приглашал туда журналистов, чтобы те убедились в этом. Однако Владимир Зеленский недавно посетил город. Это вдребезги разбило российскую пропаганду.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что врага уже нет в центральной части Купянска. Его оттуда вытеснили. Эта часть города сейчас находится под контролем украинских военных.
Что происходит в Купянске?
Александр Мусиенко отметил, что благодаря действиям Сил обороны из северной части Купянска также вытесняют российские войска. Обороной города руководил бригадный генерал Виктор Солимчук.
Конечно присутствие президента Украины в такой момент важно. Это мотивирует бойцов и общество. Мы видим, что война продолжается, что президент не боится приехать в такую горячую точку,
– сказал он.
Ситуация вблизи Купянска опровергает российскую пропаганду о том, что город якобы окружен. Все руководство Кремля распространяли ложь об этом.
Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте
Кроме этого, Владимир Путин чуть ли не каждый день делает заявления об успехах в Мирнограде, Покровске, Северске и Лимане.
Такая пропаганда распространяется потому, что продолжается переговорный процесс.
Россия таким образом пытается создать информационный фон и убедить Запад, мол, именно на Украину надо давить, ведь Киев якобы в слабой позиции, а Россия обладает стратегической инициативой на фронте,
– пояснил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.
Поездка Зеленского в Купянск демонстрирует совсем другое. Это важно для Украины, учитывая военную и информационно-психологическую часть.
Это показывает украинским партнером, что России не стоит доверять, ведь она распространяет ложную информацию. Также это доказывает, что Силы обороны способны на контрнаступательные действия локального и тактического характера.
Мусиенко подытожил, что это демонстрация того, что у России нет стратегической инициативы, хотя у оккупантов и есть преимущество в численности.
Что известно о ситуации на Луганском направлении?
Известно, что украинским силам удалось осуществить прорыв к реке Оскол. На этом направлении в окружении оказались более 200 российских солдат.
Путину 20 ноября 2025 года доложили о захвате Купянска, однако уже в декабре этот город посетил Зеленский. Таким образом Украина эффективно опровергла российскую пропаганду, ведь в Кремле неоднократно заявляли об успехах на Харьковщине.
Силы обороны перекрыли логистику россиянам в центре Купянска. Как следствие удалось зачистить значительную часть этого направления от оккупантов.