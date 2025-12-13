Врага выбили из Купянска, – военный описал, что происходит в городе

Владимир Путин утверждал, что Купянск якобы окружен россиянами и приглашал туда журналистов, чтобы те убедились в этом. Однако Владимир Зеленский недавно посетил город. Это вдребезги разбило российскую пропаганду.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что врага уже нет в центральной части Купянска. Его оттуда вытеснили. Эта часть города сейчас находится под контролем украинских военных.

Что происходит в Купянске?

Александр Мусиенко отметил, что благодаря действиям Сил обороны из северной части Купянска также вытесняют российские войска. Обороной города руководил бригадный генерал Виктор Солимчук.

Конечно присутствие президента Украины в такой момент важно. Это мотивирует бойцов и общество. Мы видим, что война продолжается, что президент не боится приехать в такую горячую точку,

– сказал он.

Ситуация вблизи Купянска опровергает российскую пропаганду о том, что город якобы окружен. Все руководство Кремля распространяли ложь об этом.

Кроме этого, Владимир Путин чуть ли не каждый день делает заявления об успехах в Мирнограде, Покровске, Северске и Лимане.

Такая пропаганда распространяется потому, что продолжается переговорный процесс.

Россия таким образом пытается создать информационный фон и убедить Запад, мол, именно на Украину надо давить, ведь Киев якобы в слабой позиции, а Россия обладает стратегической инициативой на фронте,

– пояснил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Поездка Зеленского в Купянск демонстрирует совсем другое. Это важно для Украины, учитывая военную и информационно-психологическую часть.

Это показывает украинским партнером, что России не стоит доверять, ведь она распространяет ложную информацию. Также это доказывает, что Силы обороны способны на контрнаступательные действия локального и тактического характера.

Мусиенко подытожил, что это демонстрация того, что у России нет стратегической инициативы, хотя у оккупантов и есть преимущество в численности.

