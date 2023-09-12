Травмовані люди й пошкоджена будівля ТЦ: перші хвилини після обстрілу Нікополя

Російські військові 11 вересня атакували ТЦ в Нікополі на Дніпропетровщині. Унаслідок теракту росіян постраждало чимало людей, а також пошкоджено ряд будівель.

Близько 13 години окупанти підступно поцілили з ракетних систем залпового вогню по торговому центру Нікополя. Обстріл з важкої артилерії тривав майже цілий день та після опівночі.

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Окупанти обстріляли Нікополь з РСЗВ

Поліцейські спільно з іншими спеціальними службами одразу прибули на місце обстрілу та стали надавати людям першу допомогу. Вони евакуювали поранених.

Також поліцейських Нікополя показали перші хвилини після обстрілу й зафіксували тяжкі наслідки російської атаки.

Поліцейські показали перші хвилини після обстрілу Нікополя: дивіться відео

Внаслідок чергової російської атаки були травмовані люди, пошкоджено будівлю торгового центру, адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, приватне підприємство, п'ятиповерховий житловий будинок та приватні будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль, також обірвано газогони та лінії електромереж.

Росіяни обстріляли Нікополь: подробиці

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інформував, що росіяни 11 вересня чотири за день обстріляли Нікополь. По місту прилетіло понад три десятки снарядів з РСЗВ та важкої артилерії.

Троє чоловіків, які постраждали через атаку агресора, залишаються в лікарні. Мовиться про чоловіків 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Як інформував Сергій Лисак, надвечір ворог знову атакував Нікополь, а вночі – обстріляв Марганець. Окупанти застосували важку артилерію.

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