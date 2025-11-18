Ідуть ва-банк, – експерт сказав, завдяки чому росіянам вдалося просунутися в кількох містах

В останні тижні росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках. Ворог протиснувся на Запоріжжі. Водночас напружена ситуація і на інших ділянках фронту.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що саме дозволяє ворогу мати певні здобутки на фронті. Також Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про те, що росіянам вдалося захопити три населених пункти на Запоріжжі.

Яку допомогу отримує Росія?

Жмайло наголосив, що росіяни активно просуваються завдяки величезній перевазі у живій силі. Проте на Куп'янському напрямку українським силам вдалося дещо стабілізувати ситуацію.

Там триває зачистка. Відповідно росіяни змістили акцент на створення прикордонної смуги, яка мала тягнутися від Вовчанська до Дворічної. Це б дозволило відрапортувати про нібито створення зони безпеки вздовж російського кордону.

До слова. За даними Інституту вивчення війни, українські сили не тільки утримують свої позиції, а навіть мають локальні успіхи в центральному Куп’янську та на схід від Петропавлівки, де росіяни заявляли про свою присутність.

"Сила, з якою ми воюємо, не співмірна з можливостями України. Росія має величезний людський ресурс – це КНДР з 200 оборонними заводами, це Китай з його технологіями, зокрема, дронами на оптоволокні, це китайські технології, які росіяни отримують на тестування. Також це Іран і країни глобального півдня. Росія до того ж намагається по всьому світу вербувати найманців", – зауважив він.

Також, на його думку, серед чинників, що допомагають ворогу, – несприятливі погодні умови, туман.

"Під покровом туману росіяни нахабніють і перекидають техніку, як, зокрема, відбулось на Новопавлівському напрямку, де вони навели понтонну переправу і встигли переправити 10 одиниць техніки. Причому третина з них вже знищена", – пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Чому росіяни спалюють резерви?

Крім того, триває загострення міжнародної ситуації. Росія, на його думку, нервує через те, що Трамп і Європа бажають, щоб припинився вогонь і розпочалися мирні перемовини. Тому їм важливо досягти хоч якихось результатів. Саме тому росіяни так активно почали спалювати свої резерви.

Водночас Україна отримує дуже обмежену допомогу Заходу. Керівництво нашої держави зараз б'ється над тим, щоб Європа почала вкладатися в українську армію. Це дозволить платити військовим за перебування на передовій не 3 тисячі доларів, а 5 тисяч – 7 тисяч доларів. І відповідно залучати комбатантів та представників приватних військових компаній.

Захід у цьому сенсі дуже відстає. Східна автократія набагато активніша. Саме тому росіяни зараз ідуть ва-банк,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Проте він припустив, що навіть якщо Україна втратить населені пункти, головне – зберегти державу і наших людей.

Що відбувається на фронті?