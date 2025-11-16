Удар по Одещині: пошкоджена сонячна електростанція та інші обʼєкти енергетики, є знеструмлення

Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі південної частини Одеської області. Вночі 16 листопада ворог знову атакував регіон.

Внаслідок цього є пошкодження та руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера та Міністерство енергетики України.

Які пошкодження є внаслідок атаки?

Олег Кіпер наголосив, що під час нічної атаки, попри активну роботу протиповітряної оборони у регіоні, пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, зокрема під ворожий удар потрапила сонячна електростанція.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на місці внаслідок атаки виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували відповідні загоряння. Інформації про жертв чи постраждалих через подібну атаку немає.

У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення,

– ідеться у повідомленні.

Наслідки російської атаки / ДСНС

Що каже Міністерство енергетики?

За даними відомства, в Одеській області сталися раптові знеструмлення через удари по критичній інфраструктурі регіону. Рятувальники ДСНС та енергетики вже приступили до відновлювальних робіт.

Жодної додаткової інформації наразі не вказують, вочевидь із міркувань безпеки.

