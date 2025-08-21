Вночі 21 серпня російська армія атакувала українські міста. Під прицілом ворога опинилося Запоріжжя.

Про удар по регіону повідомив Іван Федоров, очільник ОВА, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Калібрами": що відомо про ці ракети

Що відомо про атаку по Запоріжжю?

Вночі російська армія тероризувала Україну ракетами та "Шахедами". Зазначимо, що повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще близько 3 години ночі.

Тоді Іван Федоров інформував про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області, вже ближче 5 ранку він повідомив про загроза ударів балістичними ракетами по регіону.

Загроза крилатих ракет по Запорізькій області,

– повідомив глава ОВА о 5:23.

Через декілька хвилин в області пролунали вибухи. А невдовзі в регіоні знову було гучно.

Ближче 6 години ранку Федоров повідомив про те, що окупанти вдарили по Запоріжжю.

Ворог атакував Запоріжжя,

– інформував очільник ОВА.

Наразі наслідки атаки встановлюються. Станом на 5:48 інформація про постраждалих не надходила.