Це пріоритет: в ISW назвали ключову ціль ворога для наступу на Слов'янськ

На Лиманському напрямку тривають важкі бої, російські війська не припиняють атаки. Наразі командування ворожої армії розглядає Лиман як більш важливу ціль для майбутнього наступу на Слов'янськ, ніж Сіверськ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Росіяни просунулися до 2 важливих міст на шляху до Слов'янська: огляд фронту від ISW

Як росіяни прориваються до Лимана?

Геолокаційні матеріали, оприлюднені 13 грудня, свідчать, що українські сили, ймовірно, відновили контроль над позиціями в південній частині Карпівки, що на північний захід від Лимана.

Водночас інші кадри вказують на просування російських підрозділів у північній частині Карпівки.

Останніми днями окупанти атакували поблизу самого Лимана, а також на північний захід від міста – в районах Середнього, Дробишевого та Ярової, у напрямку Новоселівки й Олександрівки. Крім того, бої точилися північніше Лимана біля Нового Миру та Ставків, а також на схід від міста – поблизу Торського і Зарічного.

Що відбувається на Донеччині: дивіться на карті

Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ полковник Дмитро Запорожець 12 грудня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Лиман, обходячи Ямпіль (на південний схід від міста) з півночі та півдня. За його словами, у разі продовження таких маневрів ситуація в районі Ямполя може ускладнитися.

Він також зазначив, що складні погодні умови наразі є головним чинником, який стримує оборонні дії ЗСУ поблизу Ямполя.

За словами Запорожця, російські підрозділи переважно діють малими групами з району Серебрянського лісу на південний схід від Лимана та, ймовірно, намагатимуться зосередити там більшу кількість особового складу.

Водночас для окупантів головною перешкодою виступають водні перепони (зокрема, річка Сіверський Донець). Цей фактор заважає росіянам підтримувати свої сили біля Серебрянки та Дронівки.

Військовий наголосив, що Лиман є більш пріоритетною ціллю для російських військ у майбутніх операціях проти Слов'янська, ніж Сіверськ.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?