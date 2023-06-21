Залежать від аварії: якими можуть бути наслідки підриву ЗАЕС

Росіяни не зважають на міжнародну безпеку. Нещодавно вони вдруге замінували Запорізьку АЕС, вкотре погрожуючи такими діями світу. Наслідки від підриву атомної електростанції можуть бути дуже непередбачуваними.

Про це 24 Каналу розповів Людвіг Литвинський – експерт з атомної енергетики. Він наголосив, що в більшості, наслідки підриву залежатимуть від масштабів дії росіян.

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Чим загрожує мінування та підрив ЗАЕС

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували охолоджувальний центр реактора на Запорізькій атомній електростанції.

Нічого кризового не відбулося, оскільки станція вже замінована. Посилення мінування практично нічого не змінює. Головна загроза пов'язана зі шкодою, яку можуть нанести самому енергоблоку, а не охолоджувачу поблизу,

– заявив Людвіг Литвинський.

На думку експерта з атомної енергетики, цілком можливо, що росіяни все ж підірвуть ЗАЕС. Адже здійснюючи "жест доброї волі", окупанти зазвичай йдуть шляхом "то не залишись ти нікому". З великою ймовірністю, вони підірвуть турбінне відділення – це не призведе до радіаційної аварії.

"Але що саме спаде на думку божевільних – не знає ніхто, навіть самих божевільні", – наголосив Литвинський.

На виробництво електроенергії можливий підрив ЗАЕС не вплине. Вже близько пів року Запорізька АЕС не працює на повній потужності. Навпаки – вона використовує електроенергію із загальнонаціональної мережі. Україна це робить власним коштом, адже це питання безпеки.

Людвіг Литвинський про наслідки від імовірного підриву ЗАЕС: дивитись відео

Якщо все ж росіяни підірвуть саму станцію, наслідки торкнуться різних аспектів. Зокрема, економічного. Адже після того, як росіяни втечуть, знищивши по собі ЗАЕС, знадобляться місяці або й роки для того, щоб відновити роботу Запорізької АЕС. Інші наслідки залежать від того, яка саме буде аварія і які будуть її масштаби. А вони справді можуть різнитися.

Від удару ракетою в реакторне відділення чи аварії, яка відбулась на Чорнобильській АЕС, до локальної радіаційної аварії при влучанні артилерійського снаряда в один з контейнерів

МАГАТЕ ніяк не допомагає

Зауважимо, що на Запорізьку АЕС часто приїжджає гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Зокрема, він відвідав електростанцію після підриву Каховської ГЕС, коли була загроза нестачі води для охолоджувачів.

Я дещо скептично ставлюся до тієї ролі, що відіграє МАГАТЕ та їх очільник пан Гроссі. Бо те, що треба було зробити ще рік тому, не було зроблено. Це стосується тотального знешкодження ролі Росатому на міжнародному ринку,

– заявив Литвинський.

Загалом Міжнародне агентство з атомної енергії має небагато впливу на ситуацію, як показали останні півтора року. Воно, як і ООН, більше говорить, аніж щось робить.

Зволікають із санкціями для Росатому і в Європейському Союзі.

"Головна причина, яку я бачу, поставки, що здійснює Росатом принципові з точки зору роботи європейських атомних електростанцій. Вони потребують ядерного палива російського виробництва", – зауважив експерт з атомної енергетики.

Для того, аби це ядерне паливо замінити необхідний час. Мовиться зокрема про технологічні пошуки та втілення їх результатів у реальні тепловидільні збірки. Наразі їх випускає лише Росія.

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