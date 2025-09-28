Зночі 28 вересня Київ перебуває під комбінованою атакою Росії. Внаслідок обстрілів БпЛА та ракетами у столиці відомо про постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Скільки постраждалих після атаки на Київ?

У неділю, 28 вересня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під атакою опинилась, зокрема, столиця. Місцева влада повідомляє про постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Станом на 06:07 28 вересня відомо про трьох поранених. Їх госпіталізували медики.

Згодом мер Києва повідомив про виклик медиків у Святошинський район. Туди виїхала бригада лікарів.

Падіння уламків зафіксовано щонайменше у трьох районах. У Дніпровському – пожежа, туди прямували рятувальники.