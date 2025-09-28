Россияне массированно атакуют Киев: количество пострадавших растет

Ночью 28 сентября Киев находится под комбинированной атакой России. В результате обстрелов БпЛА и ракетами в столице известно о пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Сколько пострадали после атаки на Киев?

В воскресенье, 28 сентября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Под атакой оказалась столица. Местные власти сообщают о пострадавших в результате российских обстрелов.

По состоянию на 06:07 28 сентября известно о трех раненых. Их госпитализировали медики.

Впоследствии мэр Киева сообщил о вызове медиков в Святошинский район. Туда поехала бригада врачей.

Падение обломков зафиксировано как минимум в трех районах. В Днепровском – пожар, туда направлялись спасатели.

Где еще есть последствия атаки?