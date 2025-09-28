Укр Рус
28 сентября, 06:22
2

Россияне массированно атакуют Киев: количество пострадавших растет

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Киев под комбинированной атакой, в результате которой есть раненые.
  • На утро 28 сентября известно о трех раненых, которых госпитализировали.

Ночью 28 сентября Киев находится под комбинированной атакой России. В результате обстрелов БпЛА и ракетами в столице известно о пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Сколько пострадали после атаки на Киев?

В воскресенье, 28 сентября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Под атакой оказалась столица. Местные власти сообщают о пострадавших в результате российских обстрелов.

По состоянию на 06:07 28 сентября известно о трех раненых. Их госпитализировали медики.

Впоследствии мэр Киева сообщил о вызове медиков в Святошинский район. Туда поехала бригада врачей.

Падение обломков зафиксировано как минимум в трех районах. В Днепровском – пожар, туда направлялись спасатели.

Где еще есть последствия атаки?

  • В результате атаки на Запорожье в городе известно о по меньшей мере 4 пострадавших. В одной из многоэтажек города – возгорание. А взрывной волной повреждено одно из учебных заведений.

  • Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы обломки упали на крышу пятиэтажки и нежилую застройку. Зафиксировано частичное разрушение в жилом доме.

  • Киевщина также была под обстрелом. Возгорания зафиксированы как минимум в 4 районах области.