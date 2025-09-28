Россияне массированно атакуют Киев: количество пострадавших растет
- Киев под комбинированной атакой, в результате которой есть раненые.
- На утро 28 сентября известно о трех раненых, которых госпитализировали.
Ночью 28 сентября Киев находится под комбинированной атакой России. В результате обстрелов БпЛА и ракетами в столице известно о пострадавших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Сколько пострадали после атаки на Киев?
В воскресенье, 28 сентября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Под атакой оказалась столица. Местные власти сообщают о пострадавших в результате российских обстрелов.
По состоянию на 06:07 28 сентября известно о трех раненых. Их госпитализировали медики.
Впоследствии мэр Киева сообщил о вызове медиков в Святошинский район. Туда поехала бригада врачей.
Падение обломков зафиксировано как минимум в трех районах. В Днепровском – пожар, туда направлялись спасатели.
Где еще есть последствия атаки?
В результате атаки на Запорожье в городе известно о по меньшей мере 4 пострадавших. В одной из многоэтажек города – возгорание. А взрывной волной повреждено одно из учебных заведений.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы обломки упали на крышу пятиэтажки и нежилую застройку. Зафиксировано частичное разрушение в жилом доме.
Киевщина также была под обстрелом. Возгорания зафиксированы как минимум в 4 районах области.