7 листопада, 22:50
Росіяни запустили ракети "Калібр" з Чорного моря

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія запустила до 10 крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
  • Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

Росія запустилп ракети "Калібр" з Чорного моря. Ракетна небезпека для південних областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та monitor.

Росія запустила по Україні "Калібри"

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Їх може бути до 10 штук, у повітряному просторі України вони будуть близько 23:20.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Згодом там підтвердили – ракети "Калібр увійшли у простір Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

Окупанти вдарили КАБами по АЗС на Харківщині

  • Російські війська атакували КАБами АЗС у Пісочинській громаді Харківського району, пошкодивши зокрема кілька автомобілів.

  • Внаслідок удару травмовано 5 людей, зокрема працівника поліції, усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.