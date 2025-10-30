Це незвично бачити: у бригаді "Рубіж" розкрили хитрощі росіян на Покровському напрямку

Росіяни вкотре змінюють тактику на Покровському напрямку. Окупанти шукають різноманітні методи, щоб просуватись там, однак попри значну кільки живої сили та техніки, усіх завдань досягти не можуть.

Про це в етері 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зазначивши, що ситуація напружена не лише на Покровському напрямку, але й по всій лінії бойового зіткнення. Штурмові дії тривають всюди.

Як діє ворог на Покровському напрямку?

Микола Гриценко підкреслив, що окупанти на Покровському напрямку взагалі не економлять сили. Вони використовують величезну кількість дронів та живої сили.

Що відбувається на Покровському напрямку: карта

Окрім цього, ворог дещо змінив свою тактику – почав використовувати дуже багато броньованої техніки.

Такі механізовані штурми зараз побачити незвично. Тому що це вже максимальна ціль для всіх підрозділів, які стоять. Всі, коли бачать цю бронетехніку, нападають на неї. Ворог якийсь період перестав її використовувати, але зараз бачимо, що на Покровському напрямку застосовує знову,

– сказав молодший лейтенант.

Окрім цього, росіяни не припиняють тактику просочування, не припиняють спроби живою силою пройти вглиб української оборони.

Микола Гриценко припустив, що збільшення застосування бронетехніки на фронті може бути пов'язано із тим, що військове командування Росії поставило завдання будь-що проникнути вглиб української оборони. Це, на їхню думку, можливе лише із використанням механізованих штурмів.

Як не крути, піхота противника намагається постійно рухатись вперед, але немає ніяких успіхів. Її постійно знищують,

– зауважив молодший лейтенант.

Однак, він зауважив, що різноманітні способи росіян наступати не дають їм ніяких успіхів. Можливо, доволі скоро окупанти застосовують знову щось нове.

