Росіяни поспіхом перекинули військовий флот на південний схід Чорного моря, – Буданов
Джерело:Le Monde
Системні атаки на Чорноморський флот Росії дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Наразі північна частина перебуває під безпосереднім контролем України.
Такою інформацією поділився очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Le Monde. Росії дедалі частіше показують, що їй не місце в українських водах, передає 24 Канал.
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Буданов зазначив, що північна частина і газовидобувні платформи контролюються Україною. Натомість морські експортні коридори, які надзвичайно важливі для української економіки, знову функціонують, навіть попри ризики.
Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире (Абхазія – 24 Канал) на окупованій території Грузії,
– підкреслив очільник ГУР.
У 2023 році стало відомо, що Росія планує побудувати військово-морську базу на Чорноморському узбережжі окупованої грузинської Абхазії. Лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія заявив, що буцім таке рішення спрямоване на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме далі.
Показуємо на карті, де розташовується Абхазія/ Скриншот
Україна дала надію жителям Криму
Кирило Буданов нагадав, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими.
Це дає надію, а особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки,
– повідомив розвідник.
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