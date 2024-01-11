Російські ЗМІ повідомляють, що фрегат "Адмірал Головко" урочисто передали на озброєння Північного флоту ВМС Росії ще 25 грудня 2023 року. За місяць до того корабель закінчив цикл державних випробувань.

Дивіться також Є завдання, працюватимемо, – командувач ВМС поділився планами щодо знищення флоту Росії в Криму

Фрегат може нести ракети "Калібр" та "Онікс"

Спочатку планувалося, що судно спустять на воду до кінця 2017 року. Втім, уже згодом терміни були зміщені на три роки у зв'язку з проблемами щодо встановлення енергетичної установки. Відомо, що для неї були відсутні газові турбіни українського виробництва.

"Адмірал Головко" став третім фрегатом проєкту 22350 і другим серійним кораблем цієї серії. Таким чином, зараз на озброєнні Північного флоту військово-морських сил Росії знаходяться два фрегати цього типу. Йдеться про "Адмірал Горшков" та "Адмірал Касатонов".

Мовиться, що кораблі проєкту 22350 належать до фрегатів першого рангу вагою понад 4,5 тисячі тонн. Їхня функціональність полягає у тому, що вони досить наближені до крейсерів. Це зумовлено тим, що такі фрегати мають на борту широкий арсенал високоточного ракетного озброєння при відносно невеликій водотоннажності.

Відомо, що фрегат "Адмірал Головко" здатний нести до 16 крилатих ракет "Калібр", "Онікс" або гіперзвукових ракет "Циркон". За очікуваннями російських військових, судно має посилити угруповання надводних кораблів Військово-морського флоту у дальній морській зоні.

У рамках проєкту 22350 російський флот планує збудувати вісім фрегатів. Наразі на різних стадіях виробництва перебувають "Адмірал Ісаков", "Адмірал Амелько", "Адмірал Чичагов", "Адмірал Юмашев", а також "Адмірал Спірідонов".

Що відомо про фрегат "Адмірал Головко"